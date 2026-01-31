Православен календар за 31 януари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Св. безсребреници и чудотворци Кир и Йоан. Св. Серапион и Папий

Свети Кир бил прочут лекар в Александрия. Дълбоко вярващ християнин, той лекувал с чудотворни молитви различни болести и от никого не приемал награда.

Славата му достигнала Ерусалим, където младият воин Йоан, вярващ в Исус, станал негов неразделен спътник и подражател. И двамата били обезглавени заради подкрепата, която оказали на боголюбивата Атанасия и трите й дъщери Теоктиста, Теодотия и Евдоксия, подложени на жестоки изтезания заради Христовата си вяра.