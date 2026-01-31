ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Снимки в досиетата "Епстийн" показват принц Андрю ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22198337 www.24chasa.bg

Минус 7 градуса, но слънце и добри условия за туризъм в планините

2216
Времето е подходящо за планина СНИМКА: АРХИВ

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Времето е слънчево, с разкъсана облачност и слаб вятър по високите части, пише БТА. Температурите са от минус два до минус седем градуса. Снежната покривка е между 35 сантиметра до близо един метър. Лавинна опасност има по високите части и откритите склонове на планините.

Съоръженията по курортите работят. Има регистрирани случаи на инциденти по пистите в Банско, Боровец и Витоша, свързани с травми при падане, добавиха от ПСС.

Лавинна опасност има по високите части и откритите склонове на планините.

Времето е подходящо за планина СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)