Минус 7 градуса, но слънце и добри условия за туризъм в планините

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Времето е слънчево, с разкъсана облачност и слаб вятър по високите части, пише БТА. Температурите са от минус два до минус седем градуса. Снежната покривка е между 35 сантиметра до близо един метър. Лавинна опасност има по високите части и откритите склонове на планините.

Съоръженията по курортите работят. Има регистрирани случаи на инциденти по пистите в Банско, Боровец и Витоша, свързани с травми при падане, добавиха от ПСС.

