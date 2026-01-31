Възстановиха движението в тунел "Железница" на магистрала "Струма"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението в тунел "Железница" на АМ "Струма" в тръбата в посока София вече е въстановено.

Както "24 часа" съобщи, то беше насочено в една лента поради аварирал лек автомобил, съобщават от АПИ.