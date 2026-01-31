ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановиха движението в тунел "Железница" на магистрала "Струма"

Тунел "Железница"

Движението в тунел "Железница" на АМ "Струма" в тръбата в посока София вече е въстановено.

Както "24 часа" съобщи, то беше насочено в една лента поради аварирал лек автомобил, съобщават от АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тунел "Железница"

