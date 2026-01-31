ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оранжев код за сняг и виелици в почти цялата страна на 1 февруари

Снежна виелица. СНИМКА: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА

Синоптиците предупреждават за опасно време втора степен и обилен снеговалеж на 1 февруари. Оранжев код е обявен за почти цяла България, с изключение на Видин, София град, Перник, Кюстендил и част от Благоевград, където е в сила жълт код за потенциално опасно време.

Още сутринта от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна и в повечето райони ще са интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен, в Източна България временно силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Ще има снежни виелици и навявания.

Снежна виелица. СНИМКА: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА

