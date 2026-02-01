Оранжев код за сняг и виелици

Оранжев код за обилен снеговалеж и виелици е обявен за днес в почти цялата страна, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология на своя сайт (НИМХ).

Предупрежденията са за значителни снеговалежи и образуване на снежна покривка 10-20 см, виелици и навявания. В източната половина от страната се очаква и силен североизточен вятър с пориви 19-24 м/секунда.

Жълт код за обилен снеговалеж е обявен за областите Видин, София-град, Кюстендил и Перник.

Още сутринта от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна и в повечето райони ще са интензивни и значителни по количество. Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи ще има и в Североизточна България. Ще се образува снежна покривка, в Южна България достигаща 15-20 см, а в Северна – до 10-15 см. Ще духа умерен, в Източна България временно силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Температурите ще са предимно между минус 3° и 2°, в София 0°-1°, информират от НИМХ.