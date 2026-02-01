Интензивен трафик на Капитан Андреево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на границата с Турция, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция".

На границата с Република Северна Македония от 21 ч. на 29.01.2026 г. нормалното преминаване през граничните пунктове е възстановено. Леки, товарни автомобили и автобуси преминават без ограничения.

На границата със Сърбия движението на товарни автомобили на всички гранични пунктове с България е възстановено от 6:00 часа на 30.01.2026 г.

През граничния преход „Рудозем" на границата с Гърция от 20 януари преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи Златоград, Маказа и Ивайловград.

На граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи.