Интензивен трафик на Капитан Андреево

Интензивен е трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на границата с Турция, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция".
На границата с Република Северна Македония от 21 ч. на 29.01.2026 г. нормалното преминаване през граничните пунктове е възстановено. Леки, товарни автомобили и автобуси преминават без ограничения.
На границата със Сърбия движението на товарни автомобили на всички гранични пунктове с България е възстановено от 6:00 часа на 30.01.2026 г.
През граничния преход „Рудозем" на границата с Гърция от 20 януари преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи Златоград, Маказа и Ивайловград.
На граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи.