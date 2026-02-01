ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички пътища в Пазарджишка област са проходими

Днес още сутринта от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна. Снимка: Георги Палейков

Всички пътища в Пазарджишка област са проходими при зимни условия, съобщи говорителят на Областна дирекция – Пазарджик Мирослав Стоянов във връзка с валежите от дъжд и слаб сняг в ниските райони и снеговалежа във високите.

Призоваваме да се шофира съобразено със зимните условия, с технически изправни автомобили, шофьорите да се спазват необходимата дистанция и да се движат със съобразена скорост, каза Стоянов. Той допълни, че на главните и най-натоварени пътни отсечки в областта са разположени допълнителни полицейски екипи.

В областите Видин, Ловеч, Монтана и Пазарджик вали сняг, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Пътните настилки са предимно мокри, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими са при зимни условия.

Оранжев код за обилен снеговалеж и виелици е обявен за днес в почти цялата страна, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология на своя сайт.

