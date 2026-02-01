290 снегорина обработват републиканските пътища

290 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени, проходими при зимни условия и обстановката е спокойна. Работата продължава, като прогнозите на метеоролозите са за усилване на снеговалежа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите „Рожен", „Превала" и „Печинско" в област Смолян, по път III-865 Ардино – Кърджали в област Кърджали, път II-19 Симитли – Разлог през прохода „Предела" и път II-84 Юндола – Разлог в област Благоевград, път II-84 Велинград – Юндола и път III-842 Белово – Юндола в област Пазарджик. Ограничено е движението на МПС над 12 т през „Троянски" проход. През проходите „Превала" и „Пампорово" преминаването е задължително с вериги.

За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.