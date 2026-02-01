Спряха камионите през прохода "Попови ливади"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничено е движението на МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета по път III-198 Гоце Делчев – Катунци през прохода "Попови ливади" поради обилен снеговалеж и снегопочистване, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".