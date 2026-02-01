ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Нотингам" взе вратар от "Сити"

Камион аварира на пътя Мездра - Ботевград, движението е в една лента

Аварирал тир СНИМКА: Архив

Временно движението по път I-1 Мездра - Ботевград се осъществява в една лента поради аварирал камион, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

