Камион аварира на пътя Мездра - Ботевград, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път I-1 Мездра - Ботевград се осъществява в една лента поради аварирал камион, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".