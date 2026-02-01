ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22204484 www.24chasa.bg

165 снегорина са в готовност в София, пръскат смеси срещу заледяване на пътя

2520
СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

165 снегопочистващи машини са в готовност за обработки във връзка с валежите от сняг в София. Първите обработки с разпръскване на смеси срещу заледяване започнаха в районите Панчарево, Овча купел, Банкя, Илинден. Извършват се обработки на улици, по които се движи обществения транспорт и общинска пътна мрежа. Започнаха обработки и на бул."Цариградско шосе" и бул."Брюксел", както и в районите Оборище, Витоша, Връбница и Надежда, съобщиха от пресцентъра на Столична община. 

Екипите на Столичен инспекторат следят обстановката. На терен са и аварийните екипи на Столична община.

В планината Витоша се извършва опесъчаване на пътищата кв."Драгалевци - Алеко" и кв."Бояна - Златните мостове".

Към момента градският транспорт изпълнява всичките си маршрути.

Шофьорите да излизат на път само с автомобили оборудвани за движение при зимни условия и да карат със съобразена скорост.

СНИМКА: Пресцентър на Столична Община

