"Юнайтед" с инфарктен успех за 3-а поредна победа ...

Камион се завъртя на магистрала "Тракия" и блокира движението към Бургас (Снимки)

СНИМКА: 24 часа

Камион е блокирал движението след тунела на АМ "Тракия" в посока Бургас, видя репортер на "24 часа". Товарният автомобил е почти хоризонтално на двете платна.

В района се е образувало голямо задръстване. На място има екипи на полицията.

Пътното платно не е почистено от навалелия сняг. 

От АПИ съобщиха, че временно движението при км 54 на АМ „Тракия" в посока Бургас се осъществява в една лента поради ПТП.

Ограничено е движението в активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Движението се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

