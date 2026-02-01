Камион се завъртя на магистрала "Тракия" и блокира движението към Бургас (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Камион е блокирал движението след тунела на АМ "Тракия" в посока Бургас, видя репортер на "24 часа". Товарният автомобил е почти хоризонтално на двете платна. СНИМКА: 24 часа

В района се е образувало голямо задръстване. На място има екипи на полицията. СНИМКА: 24 часа

Пътното платно не е почистено от навалелия сняг. СНИМКА: 24 часа

От АПИ съобщиха, че временно движението при км 54 на АМ „Тракия" в посока Бургас се осъществява в една лента поради ПТП.

Ограничено е движението в активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Движението се регулира от пътна полиция.