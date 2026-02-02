Таралежки с пияни вишни

Правят се с фурми и сушени кайсии
Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на адреси [email protected] и [email protected]. За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
Наталия Панчева предлага вариация на класическите бонбони “Таралежки” с добавка на пияни вишни от домашна вишновка, сушени плодове и ядки.
ПРОДУКТИ
1/2 ч. ч. пресни натурални ирански фурми, 1/3 ч. ч. сушени натурални кайсии, 1/2 ч. ч. лешници, 1/2 ч. ч. орехи (бадеми или други ядки), 2 с. л. неподсладено какао, 1 ч. л. канела, по желание 1 с. л. начукани какаови зърна или 1/3 ч. ч. кокосови стърготини, няколко капки есенция ванилия (или ром) или кората на 1/2 цитрус (настъргана)
За плънката: пияни вишни от вишновка
За украса: шоколадови пръчици
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Блендираме всички продукти без пияните вишни и шоколадовите пръчици, докато получим лепкава смес.
Оформяме сместа на топка. От нея с ръце правим еднакви по големина топчета, като във всяко топче слагаме по една пияна вишна.
Овалваме топчетата в шоколадовите пръчици и ги оставяме в хладилник за поне 30 минути.
Поднасяме бонбоните в хартиени капсули.