Таралежки с пияни вишни

Правят се с фурми и сушени кайсии

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на адреси [email protected] и [email protected]. За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Наталия Панчева предлага вариация на класическите бонбони “Таралежки” с добавка на пияни вишни от домашна вишновка, сушени плодове и ядки.

ПРОДУКТИ

1/2 ч. ч. пресни натурални ирански фурми, 1/3 ч. ч. сушени натурални кайсии, 1/2 ч. ч. лешници, 1/2 ч. ч. орехи (бадеми или други ядки), 2 с. л. неподсладено какао, 1 ч. л. канела, по желание 1 с. л. начукани какаови зърна или 1/3 ч. ч. кокосови стърготини, няколко капки есенция ванилия (или ром) или кората на 1/2 цитрус (настъргана)

За плънката: пияни вишни от вишновка

За украса: шоколадови пръчици

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Блендираме всички продукти без пияните вишни и шоколадовите пръчици, докато получим лепкава смес.

Оформяме сместа на топка. От нея с ръце правим еднакви по големина топчета, като във всяко топче слагаме по една пияна вишна.

Овалваме топчетата в шоколадовите пръчици и ги оставяме в хладилник за поне 30 минути.

Поднасяме бонбоните в хартиени капсули.