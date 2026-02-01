ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две самоубийства и останки от крайници в София за ...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22205313 www.24chasa.bg

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили по АМ "Тракия" в района на тунел „Траянови врата“

4572
Снегорин СНИМКА: АПИ

Ограничава се движението на моторни превозни средства над 12 т по автомагистрала (АМ) "Тракия" в област София поради снегопочистване в района на тунела „Траянови врата“, съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

Трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут: път Мирово – Костенец – Пазарджик. Движещите се в посока София изчакват на място, посочват от АПИ, съобщи БТА.

По-рано от пътната агенция информираха, че временно движението при 54-ти км на АМ „Тракия“ в посока Бургас се осъществява в една лента поради пътнотранспортно произшествие. Ограничено е движението в активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата и се регулира от пътна полиция. 

Над 515 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища при засилващия се снеговалеж. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия, съобщиха от АПИ.  

Снегорин СНИМКА: АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)