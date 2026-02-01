Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили по АМ "Тракия" в района на тунел „Траянови врата“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничава се движението на моторни превозни средства над 12 т по автомагистрала (АМ) "Тракия" в област София поради снегопочистване в района на тунела „Траянови врата“, съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут: път Мирово – Костенец – Пазарджик. Движещите се в посока София изчакват на място, посочват от АПИ, съобщи БТА.

По-рано от пътната агенция информираха, че временно движението при 54-ти км на АМ „Тракия“ в посока Бургас се осъществява в една лента поради пътнотранспортно произшествие. Ограничено е движението в активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата и се регулира от пътна полиция.

Над 515 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища при засилващия се снеговалеж. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия, съобщиха от АПИ.