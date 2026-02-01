ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две самоубийства и останки от крайници в София за ...

Интензивен е трафикът на ГКПП Капитан Андреево

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Капитан Андреево на границата с Турция, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични пунктове и преходи е към 18:00 ч. тази вечер, съобщи БТА.

На границата с Гърция от 20 януари през граничния преход Рудозем преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи Златоград, Маказа и Ивайловград.

На граничните преходи Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

На границата със Сърбия от 6:00 ч. на 30 януари е възстановено движението на  товарни автомобили на всички гранични пунктове с България. 

Нормален е трафикът на всички гранични преходи с Румъния.

