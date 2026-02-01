ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спряха движението по пътя Видин – Димово в района на Жеглица заради катастрофа

Полиция СНИМКА: Архив

Временно е ограничено движението за всички МПС по път I-1 Видин – Димово в района на Жеглица поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Обходен маршрут: Дунавци – Арчар – Добри дол – Дреновец – Ружинци. Трафикът се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

