ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две самоубийства и останки от крайници в София за ...

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22205729 www.24chasa.bg

Спряха движението за камиони по пътя Кърджали – Хасково заради снегопочистване

480
Снегорин СНИМКА: Архив

Ограничено е движението на МПС над 12 т с ремаркета и полуремаркета по път III-507 Кърджали – Хасково поради снегопочистване, съобщиха от АПИ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снегорин СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)