Затруднено е движението на прохода "Шипка" заради обилния сняг

2368
КАДЪР: Фейсбук/Tanyo Tanev

Обилен снеговалеж затруднява движението на прохода "Шипка". Пътното платно е почистено и опесъчено. Към момента натрупаната снежна покривка е около 4 см, а температурата минус 5 градуса. Движението през прохода се осъществява само при зимни условия.

На терен работят шест машини на снегопочистващата фирма, които извършват обработка на пътя срещу заледяване. Осигурена е допълнителна готовност за включване на още техника заради очакваното понижение на температурите през вечерните часове и риска от образуване на т. нар. "черен лед", съобщава БНТ.

Интензивен снеговалеж има и в района на Прохода на Републиката, където пътните настилки се поддържат проходими. Към момента няма затворени пътни участъци в област Стара Загора. От полицията апелират водачите да шофират внимателно и с автомобили, оборудвани за зимни условия.

