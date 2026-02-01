ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22205930 www.24chasa.bg

Катастрофа на пътя Асеновград – Смолян край Бачково, движението е в една лента

Полиция СНИМКА: Архив

Временно движението по път II-86 Асеновград – Смолян в района на Бачково се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: Архив

