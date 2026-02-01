Пътят за село Стойките е спрян, има закъсали коли (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обилните снеговалежи в района на Пловдив и Смолян създадоха сериозни затруднения по пътната мрежа, като най-тежка е ситуацията по планинския път към родопското село Стойките. В социалните мрежи бяха публикувани кадри на закъсали автомобили, които не успяват да продължат движението си заради натрупания сняг и заледената настилка. СНИМКА: Фейсбук/Андрей Андреев

По информация на пътуващи в района, на отделни участъци пътят е силно заснежен, а в комбинация с ниските температури и ограничената видимост, движението става изключително трудно. Няколко леки автомобила са останали блокирани, като се е наложило водачите да изчакват на място. СНИМКА: Фейсбук/Андрей Андреев

Снеговалежът в Родопите продължава. Пътните условия се влошават бързо, особено в планинските и полупланинските райони, съобщава NOVA. СНИМКА: Фейсбук/Андрей Андреев

От „Пътна полиция" апелират шофьорите да тръгват на път само с автомобили, оборудвани със зимни гуми, да носят вериги и да се съобразяват с метеорологичната обстановка. Препоръчва се избягване на пътувания в планинските райони, освен ако не са крайно наложителни. СНИМКА: Фейсбук/Андрей Андреев

Екипи на пътноподдържащите фирми работят по разчистването, но при продължаващ снеговалеж обстановката остава динамична. Очаква се през следващите часове условията в района на Смолян и Родопите да останат усложнени.