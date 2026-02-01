ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

30 машини обработват улиците в Стара Загора, 4 сел...

Спряха движението по пътищата Девин - Михалково и Батак - Доспат

Снимка: Дима Максимова

Ограничава се движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета по път III 866 Девин - Михалково и път II-37 Батак - Доспат поради снеговалеж и снегопочистване, съобщиха от АПИ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

