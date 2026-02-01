Цялата нощ всички машини срещу снега във Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През цялата нощ ще работи снегопочистващата техника във Велико Търново. Докато траят валежите от сняг, приоритет е първостепенната улична мрежа - маршрути на градския транспорт, към болниците, училища, детски градини, съобщи във фейсбук кметът Даниел Панов.

Главните улици, основните подходи и отсечки в кварталите са почистени до асфалт, паралелно се извършва и опесъчаване/осоляване срещу лед.

В ранната сутрин утре - около 4ч, дежурен екип от Община Велико Търново ще обходи целия град, а техниката ще бъде насочвана според обстановката, за да се гарантира безпроблемно движение още преди началото на работния ден.

В 5ч. сутринта работниците от ОП "Зелени системи" ще обработят тротоарите и обществените пешеходни пространства.

Организацията на почистването на републиканските пътища извън Велико Търново се прави от Областно пътно управление.

Сигнали за нужда от снегопочистване могат да се подават на дежурния в Община Велико Търново - 0887209451.