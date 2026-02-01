ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Битка между трима за лидер на БСП, след като плену...

Цялата нощ всички машини срещу снега във Велико Търново

През цялата нощ ще работи снегопочистващата техника във Велико Търново. Докато траят валежите от сняг, приоритет е първостепенната улична мрежа - маршрути на градския транспорт, към болниците, училища, детски градини, съобщи във фейсбук кметът Даниел Панов.

Главните улици, основните подходи и отсечки в кварталите са почистени до асфалт, паралелно се извършва и опесъчаване/осоляване срещу лед.

В ранната сутрин утре - около 4ч, дежурен екип от Община Велико Търново ще обходи целия град, а техниката ще бъде насочвана според обстановката, за да се гарантира безпроблемно движение още преди началото на работния ден.

В 5ч. сутринта работниците от ОП "Зелени системи" ще обработят тротоарите и обществените пешеходни пространства.

Организацията на почистването на републиканските пътища извън Велико Търново се прави от Областно пътно управление.

Сигнали за нужда от снегопочистване могат да се подават на дежурния в Община Велико Търново - 0887209451.

