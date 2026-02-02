ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пътищата в Шуменско са отворени

Жълт код за ниски температури и снеговалежи в почти цяла България

Жълт код за ниски температури и снеговалежи е обявен днес в почти цяла България, съобщават от Института по метеорология и хидрология.

Предупреждението е за дневни температури под нулата и значителни снеговалежи. То е в сила за почти всички области в страната, без София град, Перник, Кюстендил и Благоевград.

От НИМХ информират, че днес синоптичната обстановка ще остане усложнена. Снеговалежите ще са повсеместни, на места около Родопите, в района на Централен Балкан и Лудогорието валежите ще са временно интензивни и значителни. Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със североизточния вятър ще има условия за виелици и навявания.

Следобед валежите ще отслабват и спират, а над Югозападна България и облачността ще се разкъса и намалее. В Северна България температурите ще са почти без денонощен ход, между минус 7° и минус 4°. В южната половина от страната минималните температури ще са между минус 3° и минус 2°, максималните ще са от минус 3° – минус 1° в Горнотракийската низина до 8 градуса в Сандански. В София минималната температура ще е около минус 4°, максималната – около 2°.

