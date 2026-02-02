ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пътищата в Шуменско са отворени

Изтича валидността на над 370 хиляди годишни винетки

2056
е-винетки СНИМКА: Архив

През февруари изтича валидността на над 370 хиляди годишни винетки, напомнят от Агенция "Пътна инфраструктура". А от 00:00 часа на 3 февруари в сила влиза и нова еднодневна винетка на цена 4 евро и 9 евроцента.

Както и останалите видове, тя ще е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.

Еднодевната винетка ще е с валидност 24 часа. Освен от сайта на тол управлението или мобилното приложение, винетка може да се купи на гише или на някои от терминалите за самотаксуване.

Цените остават без промяна през тази година, като се изписват в евро и лева, а плащанията по електронен път са в евро, съобщава Нова телевизия.

е-винетки СНИМКА: Архив

