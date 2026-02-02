ГКПП "Лесово" без ток, трафикът на "Капитан Андреево" е натоварен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Граничният контролно-пропускателен пункт „Лесово" на границата с Турция не работи 03:40 ч. Причината е спиране на тока, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция" – МВР.

Информацията за трафика на българските гранични пунктове и преходи е към 06:00 ч. тази вечер. Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево" е интензивен, допълват от „Гранична полиция", предава БТА.

През граничните преходи с Гърция - „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода", преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

През граничния преход „Рудозем" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3, 5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград".

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички граничнo контролно пропусквателни пунктове преходи.

На границата със Сърбия от 6:00 ч. на 30 януари е възстановено движението на товарни автомобили на всички гранични пунктове с България.

На границата с Румъния тафикът е нормален на всички гранични преходи.