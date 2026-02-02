"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Времето в планините е подходящо за ски, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Температурите в планините са отрицателни от минус пет до минус десет градуса. Облачно е, на места със слаб вятър, предава БТА.

Туристите трябва да предвидят, че във високите части има намалена или почти никаква видимост.

Няма регистрирани инциденти с туристи за изминалото денонощие, добавиха от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Временно интензивни и значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопската област, ще се образува нова снежна покривка, а по проходите ще има виелици и навявания. След обяд в Беласица, Огражден, Рила и Пирин валежите ще отслабват и спират. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, по-върховете от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 7°.