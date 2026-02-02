АПИ: Карайте внимателно през тунел "Кривия", няма ток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението в тунел "Кривия" на път I-1 Симитли - Кресна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електозахранване. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".