АПИ: Карайте внимателно през тунел "Кривия", няма ток

Движението в тунел "Кривия" на път I-1 Симитли - Кресна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електозахранване. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Движението в тунел "Кривия" на път I-1 Симитли - Кресна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електозахранване. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!