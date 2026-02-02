ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПИ: Карайте внимателно през тунел "Кривия", няма ток

2320
Тунел "Кривия" Снимка: АПИ (Снимката е илюстративна)

Движението в тунел "Кривия" на път I-1 Симитли - Кресна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електозахранване. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тунел "Кривия" Снимка: АПИ (Снимката е илюстративна)

