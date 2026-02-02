ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж подпалил къщата на чичо си в Берковица

Възстановиха движението по пътищата Девин - Михалково и Батак - Доспат

Снегорин Снимка: СНИМКА: АПИ

Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета по път III 866 Девин - Михалково и път II-37 Батак - Доспат, съобщиха от АПИ.

Движението беше ограничено поради снеговалеж и снегопочистване.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

