Възстановиха движението по пътищата Девин - Михалково и Батак - Доспат

Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета по път III 866 Девин - Михалково и път II-37 Батак - Доспат, съобщиха от АПИ.
Движението беше ограничено поради снеговалеж и снегопочистване.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета по път III 866 Девин - Михалково и път II-37 Батак - Доспат, съобщиха от АПИ.
Движението беше ограничено поради снеговалеж и снегопочистване.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!