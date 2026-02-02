ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж подпалил къщата на чичо си в Берковица

Отпада ограничението за движение на камиони през прохода Рожен

Заради падналия сняг и непочистени пътища на територията на област Смолян са станали 4 пътнотранспортни произшествия.

Отпада ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Рожен", поради усложнена пътна обстановка и снегопочистване, съобщи зам.-областният управител Адриан Петров. Ограничението за преминаване на камиони през прохода бе въведено вчера. Пътищата от републиканската пътна мрежа са обработени и движението се извършва при зимни условия.

През изминалото денонощие, поради влошени метеорологични условия и обилен снеговалеж, на тел. 112 са подадени сигнали за настъпили 4 пътнотранспортни произшествия на територията на областта, съобщи полицията.

Едното от тях е верижна катастрофа в участъка Смолян – Стойките /в района на Езерата/, с участието на снегопочистваща машина и 7 леки автомобила.

Няма пострадали лица. Произшествията са обслужени с двустранни протоколи

