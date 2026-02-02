Температурите остават под нулата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През нощта облачността над страната ще бъде значителна, временно намаляваща след полунощ, главно над източните райони, съобщиха от НИМХ.

Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне.

Сутринта на места в равнините и низините ще се образува мъгла. Ще бъде студено с минимални температури между минус 10° и минус 5°, на места в Северна България и високите полета на Западна – до минус 14°, в крайните югозападни части от страната – до 0°, за София – около минус 8°, предава БТА.

Атмосферното налягане е около средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Утре ще има разкъсана, по-често значителна облачност. До обяд в равнинната част ще е и мъгливо.

Ще духа слаб, в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. През повечето дневни часове температурите в по-голямата част от страната ще останат по-ниски от 0°, максималните ще бъдат между минус 5° и 0°, в Югозападна България – до 7°, за София – около 0°.

Над Черноморието ще има разкъсана облачност: над южното крайбрежие - по-често значителна, а над северното – с повече слънчеви часове. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между минус 2° и 1°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще има значителна облачност. Само по най-високите части на Рила и Пирин ще превали слаб сняг.

Ще духа умерен и силен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 2°.

В сряда ще бъде предимно облачно, на места в низините и котловините ще остане мъгливо. През деня вероятността за валежи е малка, едва вечерта от югозапад ще завали дъжд.

Сутринта ще е все още студено с минимални температури между минус 10° и минус 5°, а през деня със слаб вятър от юг-югоизток ще се затопли, максималните температури ще бъдат предимно между 3° и 8°, по-ниски в районите с трайна мъгла.

В четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, значителни по количество отново ще са на места в Южна и Източна България. Вятърът ще остане с южна компонента и затоплянето ще продължи.