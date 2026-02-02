АПИ: Републиканските пътища са почистени и проходими

Републиканските пътища са почистени и проходими при зимни условия. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". Над 1200 снегопочистващи машини обработваха настилките през последното денонощие, което е най-големият им брой от началото на зимата. Работата продължава като прогнозата на метеоролозите е за силен северен вятър в Източна България. В Северна България максималните температури се очаква да достигнат между минус 7° и минус 4°, в Южна - между минус 3° и 2°. Жълт код за студено време е определен от синоптиците за по-голямата част от страната.

Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките срещу заледяване. Целта е почистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.