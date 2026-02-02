Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили през проход "Приморски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 т през проход "Приморски". Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината е зимните условия, има навявания и снеговалеж.