Аварирал тежкотоварен автомобил затруднява движени...

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили през проход "Приморски"

Снегорин Снимка: СНИМКА: АПИ

Временно е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 т през проход "Приморски". Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Причината е зимните условия, има навявания и снеговалеж.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снегорин

