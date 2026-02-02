Пътищата в Добричко са проходими

„Републиканските пътища в област Добрич са нормално проходими при зимни условия. Пътищата се обработваха през цялата нощ от 50-60 машини. В понеделник още от сутринта машини почистват, връщат се, други излизат след тях, пътищата са под постоянно наблюдение. Обработват се с пясък, сол, смеси, греблата избутват снега от пътното платно", каза дежурният в Областното пътно управление. „На места в Тервелско през нощта срещу понеделник са се образували навявания, но те са премахнати. Следят се критичните участъци за преспи и поледици в Добричко", добави той и уточни, че няма сигнали за закъсали автомобили и пътници в беда. Препоръката обаче е водачите е да шофират с повишено внимание."Към обяд в Добрич и региона снеговалежът спря, в Добрич снежната покривка е 4 см, в региона е между 3 и 12 сантиметра, най-голяма е в Тервелско. Максималният вятър е 7 метра в секунда, но отслабва", съобщиха от Хидрометеорологичната обсерватория в Добрич.

Нормално проходими са и основните пътища в град Добрич. Още от ранните сутрешни часове в понеделник шестте машини на фирмата, която отговаря за снегопочистването, са на терен и обработват пътните настилки по булевардите и основните първостепенни улици в града. Работници на фирмата извършват обработка и на обществените пространства.

„Настоящата зима е сред най-студените за последното десетилетие", каза Станислав Рачев, ръководител на Хидрометеорологичната обсерватория в Добрич към НИМХ – филиал Варна. „Декември беше най-студеният месец за района на Добрич от 2019 година насам, със средна температура около 3,7 градуса. Януари пък се нарежда като най-студения от 2020 година, със средна температура 1,7 градуса", обясни Рачев. Във вторник и сряда се очакват най-студените дни – между минус 13 и минус 10 градуса.

„До края на седмицата термометрите ще се покачат значително, като се очакват и двуцифрени положителни стойности – около 10 градуса.2024 и 2025 година бяха най-топлите като средногодишните темпуратури", добавя специалистът.

„Ледените дни, когато температурата не надвишава нулата през целия ден, са типични за нашия район и се случват всяка зима, макар и с различна продължителност", уточни той и припомни, че през миналия февруари в Добрич е измерена температура от минус 21,6 градуса.