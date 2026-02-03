Екстремно студените зими - парадоксът на глобалното затопляне

Арктика се нагорещява до 4 пъти повече от останалата част на планетата и това води до объркване на атмосферните фронтове. Вместо да стои закотвен около Северния полюс, полярният вихър тръгва на юг и носи нетипично голям мраз

Американците посрещнаха края на януари с безпрецедентно по своята суровост природно бедствие. Две трети от страната бяха засипани от дълбоки преспи сняг, съпроводени с небивал мраз. Милиони хора в десетки щати бяха засегнати, стотици хиляди останаха без ток, десетки хиляди полети бяха отменени, а жертвите се увеличават и наближават 100. Смята се, че щетите са съизмерими с тези от мощен ураган.

“Това безспорно е най-студената зима, която сме виждали от години”, заяви губернаторката на щата Ню Йорк Кати Хогъл. Властите призоваха хората да си стоят по възможност у дома и да избягват затрупаните със сняг пътища.

В социалната си мрежа Truth Social президентът Доналд Тръмп не пропусна повода да се подиграе на еколозите и да обяви отново глобалното затопляне за измама. “Рядко сме виждали нещо подобно преди. Може ли екологичните бунтовници да обяснят какво се случи с глобалното затопляне?”, написа той.

На пръв поглед стопанинът на Белия дом изглежда напълно прав.

Как да се говори за затопляне насред ледена епоха?

Учените обаче не са на същото мнение и обясняват защо. Според тях големият парадокс на климатичните промени е именно, че те водят до екстремни явления – не само лета с жестоки жеги, но и зимни периоди с непоносими студове.

Настоящата буря е причинена от маса от леден въздух от Арктика, която се сблъсква с по-топъл и влажен въздух от юг. По-студеният арктически въздух обикновено е ограничен до далечните северни ширини от полярния вихър - огромна кръгова лента от вятър. Когато полярният вихър отслабне или се разтегне, замръзналият арктически въздух може да се разлее на юг в САЩ, както когато отворите входната врата в много студен ден. Именно това се е случило в последните дни.

Изследване, публикувано миналата година, установило, че разтягането на полярния вихър по този начин допринася за екстремното време в САЩ и че глобалното затопляне, противно на интуицията, може да играе роля в ускоряването на този процес.

Арктика се затопля до четири пъти по-бързо от останалата част на планетата, като тези повишени температури причиняват серия от странични ефекти, които могат да променят полярния вихър. Например загубата на морски лед в Арктическия регион усилва затоплянето, което може да доведе до тези нарушения на полярните вихри.

Учените посочват също, че една-единствена зимна буря в един регион на една държава ни казва много малко за дългосрочните глобални климатични тенденции. Светът не само несъмнено се затопля, но

в страни като САЩ зимите се затоплят с по-бързи темпове от другите сезони,

което води до загуба на ледници и изместване на сезонните норми.

Дори на фона на настоящата зимна буря части от западната част на САЩ са засегнати от силна липса на сняг, което е затруднило много ски курорти като тези в Колорадо например. В дългосрочен план тенденцията е ясна – зимните студове са се скъсили средно с шест дни в голямата част от САЩ от 1970 г. насам според Climate Central, изследователска организация с нестопанска цел.

Студените дни все още се случват, но са значително превъзхождани от рекордно горещи дни. В САЩ от 1970 г. насам се наблюдава средно покачване с поне 2,5°C (4,6°F) при най-ниските температури. Освен това специалистите подчертават, че периодите на рекордни студове карат хората да забравят, че именно зимата е най-бързо затоплящият се сезон на Източното крайбрежие на САЩ.

Ново проучване от този януари потвърждава същите изводи, посочва изданието “Ю Ес Ей Тудей”. Изследването твърди, че необичайната жега в Арктика, причинена от глобалното затопляне, носи повече сурова зимна атмосфера в САЩ. По-конкретно, проучването установява, че необичайно топлите температури в Арктика са свързани с навлизане на студен въздух и обилни снеговалежи в Северна Америка.

“Когато арктическата атмосфера е по-топла от нормалното, виждаме много по-голяма вероятност от екстремно зимно време в голяма част от Канада, северната част на САЩ и северната част на Евразия”, обяснява водещият автор на изследването Джуда Коен, учен от Масачузетския технологичен институт. “Връзката е особено силна в североизточните части на континентите”, добавя той. Пред Си Ен Ен Коен обяснява още, че над средното ниво на снеговалежи в части от Сибир се повишава вероятността от подобни събития с продължително действие, а това също е повлияно от недостига на морски лед в Баренцово и Карско море в Северния ледовит океан.

“През последните десетилетия затоплянето в Арктика е много по-бързо, отколкото в останалата част на света, феномен, известен като арктическо усилване”, се казва в скорошното проучване. Този по-бърз темп на затопляне често се приписва на топенето на морския лед според Световния фонд за дивата природа. С изчезването на морския лед той се заменя с нарастваща площ от тъмна океанска вода, която абсорбира слънчевата светлина, вместо да я отразява.

“По последни данни бързото затопляне на Арктика може да

увеличи вероятността от екстремни метеорологични явления поради намалената температурна разлика между север и юг -

посочва съавторът на изследването Дженифър Франсис от Центъра за изследване на климата “Удуел”. - По-бавните западни ветрове на струйното течение водят до по-чести сложни конфигурации, което се изразява в необичайно време.”

“Нарушения в типично стабилния стратосферен полярен вихър могат да се случват по-често и в затоплящ се климат и знаем, че опасното зимно време е по-вероятно по време на тези нарушения”, отбелязва Коен.

“Въпреки че наблюдаваме все по-рядко чупене на студени рекорди с нарастващото затопляне на земното кълбо, все още ще наблюдаваме изтощителни периоди на тежко зимно време - добавя Франсис. - През арктическата зима ще има изобилие от лед, сняг и мразовит въздух през следващите десетилетия и този студ може да бъде изместен на юг в гъстонаселените региони по време на арктическите горещи вълни.”

Според Центъра за изследване на климата “Удуел” скорошни разрушителни екстремни зимни метеорологични събития – като смъртоносния студен период в Тексас от февруари 2021 г. – са се случвали и ще продължат да се случват в бъдеще, причинявайки хаос на инфраструктурата, човешкото благосъстояние и екосистемите, особено в райони, които не са свикнали и не са добре подготвени за справяне със зимните екстремни условия.

Полярният вихър е гигантски кръгъл метеорологичен модел в горните слоеве на Арктика, който обгръща Северния полюс. Това е нормален, естествен модел, който е по-силен през зимата и е склонен да задържа най-студеното време близо до Северния полюс. Струйното течение – силни ветрове на височина около 10 км над Земята - обикновено затваря полярния вихър и го задържа там, но понякога част от вихъра може да се откъсне или да се премести на юг, носейки изключително студено време в САЩ, Европа и Азия.

Някои учени, включително Франсис, казват, че може да има връзка между глобалното затопляне и блуждаещия полярен вихър. Теорията е, че когато странна топлина нахлуе в Арктика, част от студа, който би трябвало да остане там – включително вихърът – се спуска на юг в Северна Америка и Европа.

“Арктика може да изглежда несъществена и далечна за повечето хора, но нашите открития показват, че дълбоките промени там засягат милиарди хора в Северното полукълбо – категорична е Франсис. - За да обърнем тези тенденции, ще са необходими смели и бързи действия за намаляване на изгарянето на изкопаеми горива и натрупването на задържащи топлината газове в атмосферата. Инструментите съществуват, ако можем да съберем воля.”