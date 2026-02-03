Султан кебап с пилешко филе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Залива се със сос бешамел

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Виолета Василева изпраща вкусна рецепта.

ПРОДУКТИ

1 пакет кори за баница, 600-700 г пилешко филе, 1 глава лук, 2-3 скилидки чесън, 1 морков, 2-3 червени печени пиперки, 6-7 кисели краставички, 6-8 с.л. доматено пюре (или домати от консерва), сол, черен и червен пипер на вкус, чубрица, мащерка, около 200 г кашкавал за настъргване и поръсване

За соса бешамел:

1 л прясно мляко, 4 с.л. брашно, 70 г чисто масло, сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Запържваме нарязания на дребно лук, чесън и морков. Прибавяме доматите, подправки на вкус. Добавяме нарязания на дребно пипер, месото на малки кубчета и отново запържваме.

Готвим до готовност на месото. Дърпаме от котлона. Добавяме нарязаните на дребно кисели краставички и объркваме. За соса разтапяме на котлона маслото, добавяме брашното и бъркаме. Изсипваме постепенно прясното мляко и бъркаме сместа до сгъстяване, като внимаваме да не загори. Когато е готов, добавяме сол и бял пипер на вкус.

Захлупваме готовия сос с капак. Разделяме всеки лист от корите на две половини. Наслагваме ги в купа от всички страни, за да се образува гнездо, като краищата са навън. Слагаме от сместа, покриваме внимателно и обръщаме с купичката внимателно в дланта си.

Подреждаме в намазнена тава внимателно така приготвените вързопчета. Заливаме със сос бешамел навсякъде, поръсваме с кашкавал и запичаме в предварително затоплена фурна на 180 градуса до приятен загар на кашкавала.