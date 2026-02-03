Православен календар за 3 февруари, вижте кои са имениците днес

Св. Симеон Богоприимец и Анна пророчица. Св. прор. Азарий. Св. равноап. Николай Японски

Денят след Сретение Господне се чества паметта на свети Симеон Богоприимец и на света Анна. Симеон бил благочестив старец от Йерусалим, който с дълбока вяра очаквал идването на Христос. След като Исус се родил, отецът отишъл в храма и там припознал единствения си Бог. В храма била и прор. Анна, която също повярвала в Исус Христос и му служила вярно през целия си живот.

Имен ден: Симеон, Симеона, Симеонка, Симеонко, Симо, Симон, Симона, Симонка, Симча, Симчо, Симян, Симяна, Симе, Сима, Симан, Симана, Мони, Моньо, Мона, Монка, Моника