Нормален е трафикът на граничните пунктове и преходи в страната

ГКПП "Кап. Петко Войвода"

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) и преходи в страната, съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6.00 ч. тази сутрин.

На границата с Гърция от 20 януари през граничния преход „Рудозем" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград".

На граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът на всички ГКПП на границите с Турция и с Република Северна Македония.

На границата със Сърбия от 6:00 ч. на 30 януари е възстановено движението на товарни автомобили на всички гранични пунктове с България.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния.

