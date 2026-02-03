ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Георги Рачев: От днес започва затопляне

Проф. Георги Рачев Снимка: СТОПКАДЪР BTV

От днес започва все по-топло време, съпроводено с валежи. Този студен въздух може пак да полази, но за кратко. Това каза пред Би Ти Ви климатологът проф. Георги Рачев. 

Чак пък такъв страшен студ, че децата да не ходят на училище не е. Аз очаквах в София да е по-студено. В Силистра, в Русе, в Кнежа е минус 10 градуса, каза професорът за времето днес. "Прогнозата се сбъдна 100 процента. Близна ни студения въздух и още днес започва затопляне", добави Рачев. 

В четвъртък ще има сериозни валежи и където има снежна покривка, е опасно от поледици. Прогнозата за февруари е за топъл и валежен месец. Има 40 градуса разлика в температурно отношение в Европа, каза Рачев и посочи, че говори за отношението между минимална и максимална температури.

В Пловдив времето ще е сравнително топло за сезона, не дъждовно. В Бургас температурата на морската вода е около 5 градуса, може да стигне до 8. Във Варна в четвъртък ще е около 8 до 10 градуса. 

Проф. Георги Рачев

