Пътищата в Шуменско са отворени за движение, няма въведени ограничения

Пътищата в област Шумен са отворени за движение, няма въведени ограничения. Движението се осъществява при зимни условия. Ришкият проход е отворен за движение, целогодишно затворен е Върбишкият проход, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) – Шумен.

От 19,00 ч вчера до 7,00 ч тази сутрин 21 снегопочистващи машини са работили на терен в област Шумен. Постъпил е един сигнал за закъсали автомобили на път II-73 до Дибич заради изтекло гориво. Сигналът е приет около 3,00 ч на тел. 112 и е обслужен.

Температурите в Шуменско са от минус 9 до минус 4 градуса. Най-студено е в Хитрино и Каолиново. Времето в областта е облачно, без мъгла, вятър и валежи. Пътната настилка е мокра, обработена е срещу заледяване, допълни дежурният в ОПУ – Шумен.

Както БТА съобщи, от 19,00 ч на 1 февруари до 7,00 ч на 2 февруари 38 снегопочистващи машини работиха на терен в област Шумен.