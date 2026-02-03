ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бебетата могат да различават различни обекти на дв...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22213890 www.24chasa.bg

Пътищата в Шуменско са отворени за движение, няма въведени ограничения

1424
Заледен път Снимка: Архив (Снимката е илюстративна)

Пътищата в област Шумен са отворени за движение, няма въведени ограничения. Движението се осъществява при зимни условия. Ришкият проход е отворен за движение, целогодишно затворен е Върбишкият проход, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) – Шумен.

От 19,00 ч вчера до 7,00 ч тази сутрин 21 снегопочистващи машини са работили на терен в област Шумен. Постъпил е един сигнал за закъсали автомобили на път II-73 до Дибич заради изтекло гориво. Сигналът е приет около 3,00 ч на тел. 112 и е обслужен.

Температурите в Шуменско са от минус 9 до минус 4 градуса. Най-студено е в Хитрино и Каолиново. Времето в областта е облачно, без мъгла, вятър и валежи. Пътната настилка е мокра, обработена е срещу заледяване, допълни дежурният в ОПУ – Шумен.

Както БТА съобщи, от 19,00 ч на 1 февруари до 7,00 ч на 2 февруари 38 снегопочистващи машини работиха на терен в област Шумен.

Заледен път Снимка: Архив (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)