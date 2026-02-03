ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Призрак броди из България. Но само Радев го знае к...

Условията в планините са подходящи за зимни спортове и туризъм

1816
Добри са условията за зимни спортове в ски курортите Снимка: Валентин Хаджиев

Условията в планините са подходящи за зимни спортове и туризъм, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). През последното денонощие не е имало инциденти.

По високите части на планините има умерен вятър, температурите са около -6 градуса, казаха още от ПСС. Повечето ски писти и съоръжения работят.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще има значителна облачност. Само по най-високите части на Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа умерен и силен западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра: около -2°.

