НИМХ обяви жълт код за студено време за 27 области на страната

2172
Сняг СНИМКА: Pixabay

Предупреждение от първа степен - жълт код, за студено време в почти цялата страна с дневни температури под нулата, издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Това се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Жълтият код за ниски температури е обявен за 27 области на страната, само за Благоевградска област кодът е зелен.

Днес над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, на места в равнините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. По-значителни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Североизточна България. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток.

В по-голямата част от страната максималните температури ще бъдат между минус 5 и 0 градуса, в Югозападна България - до 5-7 градуса, за София максималната температура ще е около 2 градуса.

