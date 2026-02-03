Катастрофа затруднява движението при 16 км на магистрала "Тракия" към София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението при км 16 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в активната лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщава АПИ.