Призрак броди из България. Но само Радев го знае к...

Катастрофа затруднява движението при 16 км на магистрала "Тракия" към София

АМ "Тракия" СНИМКА: Архив

Временно движението при км 16 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в активната лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщава АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АМ "Тракия" СНИМКА: Архив

