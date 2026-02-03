Проходът Шипка от север е почистен и обработен против заледяване

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проходът Шипка откъм северната страна е почистен и обработен срещу заледяване, съобщиха от Областното пътно управление – Габрово, за БТА. Пътят към билото на прохода е заснежен, поради което движението се осъществява с повишено внимание при зимни условия.

Температурата във високата част е -10 градуса, а снежната покривка е около 10 см, допълват дежурните от пътното управление.

Главните пътни артерии в община Габрово са почистени и обработени, проходими са при зимни условия. Снежната покривка в Габрово е около 5 см, а температурите -8 градуса. Рано тази сутрин са извършени обходи на уличната мрежа. Всички градски и извънградски линии на обществения транспорт се изпълняват по график, информират от Община Габрово.

От местната администрация посочиха, че няма населени места без електрозахранване. Постъпил е един сигнал при дежурните в администрацията, който е подаден за обработване към Общинското предприятие "Благоустрояване".