Възстановено е движението в района на Кресна

2368

Възстановено е движението по път I-1 Благоевград - Кулата в района на Кресна, където по-рано днес стана катастрофа със загинал, съобщиха от АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

