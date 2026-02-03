ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВАС отмени разпоредби, които уреждат възнаграждени...

Кола кара в насрещното по магистрала "Хемус", шофирайте внимателно

снимка: Катастрофи в София

Автомобил марка "Порше" кара в насрещното движение по магистрала "Хемус". За това сигнализира очевидец във фейсбук групата "Катастрофи в София".

"Пътуваше от Ботевград към София в   насрещното", твърди мъжът.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

снимка: Катастрофи в София

