Кола кара в насрещното по магистрала "Хемус", шофирайте внимателно

Автомобил марка "Порше" кара в насрещното движение по магистрала "Хемус". За това сигнализира очевидец във фейсбук групата "Катастрофи в София".

"Пътуваше от Ботевград към София в насрещното", твърди мъжът.