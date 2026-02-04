Поръсват се с пармезан
Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
Изпращайте рецептите си на
адреси [email protected]
За въпроси - тел. 942 25 31.
КОЙ ГОТВИ
“Изпращам рецепта за бързи, лесни и много вкусни картофени кошнички с гъби и спанак”, ни пише Петко Петков.
ПРОДУКТИ
500 г картофи
200 г гъби печурки
2 шепи спанак
4-5 сушени доматчета
пармезан
сол и черен пипер
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Сваряваме картофите. Слагаме ги във форма за мъфини. С нещо подходящо ги натискаме, за да приемат формата.
Задушаваме гъбите. Добавяме и спанака. Разбъркваме добре. С тази смес пълним формичките.
Поставяме отгоре сушен домат и настърган пармезан.
Печем в загрята фурна на 180 градуса за около 20 минути.