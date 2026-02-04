ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мексико се съгласи да доставя по-предвидимо количе...

Картофени кошнички с гъби и спанак

1972

Поръсват се с пармезан 

КОЙ ГОТВИ

“Изпращам рецепта за  бързи, лесни и много вкусни картофени кошнички с гъби и спанак”, ни пише Петко Петков.

ПРОДУКТИ

500 г картофи

200 г гъби печурки

2 шепи спанак

4-5 сушени доматчета

пармезан

сол и черен пипер

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Сваряваме картофите. Слагаме ги във форма за мъфини. С нещо подходящо ги натискаме, за да приемат формата.

Задушаваме гъбите. Добавяме и спанака. Разбъркваме добре. С тази смес пълним формичките.

Поставяме отгоре сушен домат и настърган пармезан.

Печем в загрята фурна на 180 градуса за около 20 минути.

