Висок дизайнерски старт за зимните олимпийски игри



На XXV-те Зимни олимпийски игри Милано - Кортина д'Ампецо 2026 ще има специално пространство, което представя Италия чрез съчетание от спорт, култура и съвременен дизайн. То се организира от Casa Italia и ще функционира като място за срещи, културни събития и официални приеми.

Проектът има за цел да представи Италия пред международна публика чрез нейните ценности, култура и съвременен облик. Интериорният дизайн играе ключова роля и включва архитектура, изкуство и дизайн от водещи италиански творци. Често са включени и гастрономични елементи, представящи италианската кухня.



Проектът ще бъде разположен в три локации - Triennale di Milano, Олимпийския тренировъчен център Aquagranda в Ливиньо и галерия Farsettiarte в Кортина д'Ампецо.

Темата на Casa Italia за тези Олимпийски игри е "Musa" - концепция, избрана от Италианския олимпийски комитет (CONI), която поставя акцент върху Италия като източник на вдъхновение, креативност и връзка между традиция и бъдеще. Интериорната концепция интерпретира темата чрез планинския пейзаж - ключов елемент за зимните спортове.



В пространствата са използвани висок клас дизайнерски мебели, комбинирани с произведения на съвременни артисти, като оформлението следва естетиката на природата и динамиката на планинската среда.