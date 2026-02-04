ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 4 февруари рожден ден имат

2804

Инж. Илиян Терзиев, почетен председател на УС на Камарата на строителите в България, член на УС на КРИБ 

Иван Пешев, министър на младежта и спорта в оставка

Доброслав Димитров, съосновател на “Империя онлайн”, председател на БАСКОМ и член на УС на БРАИТ

Лъчезар Таков, адвокат

Д-р Георги Гамишев, началник-родилно отделение на МБАЛ “Бургасмед”

Петър Попзлатев, режисьор

Теодор Ушев, аниматор

Румен Сербезов, бизнесмен, дипломат и политик

Стефан Илиев, композитор, педагог

Ангел Славчев, депутат

Мартин Карбовски, журналист

