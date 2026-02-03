ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин: Инфлацията се ускори до 6,4 на сто, но това...

Аварирал камион затвори пътя Мадан - Златоград

Валентин Хаджиев

Камионът е аварирал на прохода Печинско. Снимка: Архив

Пътят Мадан – Златоград е временно затворен заради аварирал тежкотоварен камион. Авариралият камион е препречил пътя на прохода Печинско, съобщиха от полицията в Смолян.

Очаква се пристигането на техника за освобождаване на пътното платно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Камионът е аварирал на прохода Печинско. Снимка: Архив

