Интензивно е движението на ГКПП Капитан Андреево за тирове на изход

1964
Граница СНИМКА: pixabay

Интензивно е движението на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Капитан Андреево на границата с Турция за товарни автомобили на изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП). Информацията за трафика по границите е към 6,00 часа.

От 20 януари през граничния преход „Рудозем" с Гърция преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, припомниха граничните власти. Автомобили до 3,5 тона преминават и през граничните преходи „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград". На граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Вече е възстановено и движението на товарни автомобили на всички гранични пунктове на България със Сърбия.

Нормално се осъществява движението на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония.

Граница СНИМКА: pixabay

